Onelia Molina ignora ataques de Vania Bludau y manda contundente mensaje: "Oídos sordos"

¡Se defiende con altura! La modelo y chica reality Onelia Molina rompió su silencio tras los comentarios que lanzó Vania Bludau, quien la criticó duramente por su supuesta reconciliación con Mario Irivarren. Lejos de entrar en peleas, Onelia dejó claro que no le interesa lo que diga la influencer y dejó una frase contundente.

Onelia Molina evita caer en provocaciones de Vania Bludau

Como se sabe, en los últimos días Vania Bludau lanza varios dardos luego de que circularan rumores de un acercamiento entre su ex, Mario Irivarren, y Onelia Molina. Tan indignada estaba, que hasta recomendó que la modelo arequipeña lleve terapia con su propia madre, quien es psicóloga.

"Yo digo entonces, si su mamá es psicóloga, que la trate porque es raro que alguien te humille tanto en televisión", fue la polémica frase que soltó Vania Bludau en televisión, generando todo tipo de reacciones.

Frente a estas críticas, una reportera de "América Espectáculos" abordó a Onelia para saber su opinión sobre los ataques públicos. Cuando le preguntaron si respondería a las provocaciones, la modelo solo respondió con firmeza.

"¿No vas a responder a los ataques? Se están metiendo con personas importantes en tu vida. ¿No vas a responder a nada", le cuestionaron. "Oídos sordos", sentenció Onelia. "¿No te importa?", insistió la periodista, a lo que Onelia respondió negando con la cabeza, mostrando que no piensa perder tiempo en responderle a Vania.

Onelia Molina responde por su madre y familia

Más adelante, Onelia explicó que prefiere enfocarse en lo que de verdad le importa: su familia. Según contó, mientras tenga el apoyo de los suyos, nada más le interesa.

"Yo creo que si les tengo que decir algo a mi familia, ellos ya lo saben. Son la razón de mi existir. Los amo con toda mi alma y mientras ellos estén en mi vida, pues yo voy a estar feliz y contenta. Así que lo que me importa son ellos", declaró Onelia.

No es la primera vez. Esta no sería la primera vez que Vania Bludau critica públicamente a Onelia Molina. Desde que se armó el escándalo en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde supuestamente Vania habría tenido un acercamiento con Mario Irivarren, la influencer no ha dejado de lanzarle indirectas. A pesar de todo lo dicho, Onelia ha decidido mantener la calma y no responder con la misma moneda.

Onelia Molina demostró que no piensa caer en dimes y diretes. Con una sola frase, le cerró la puerta a los comentarios de Vania Bludau y dejó claro que solo le interesa el bienestar de su familia. Mientras unos hablan, ella sigue firme y tranquila.