Ale Baigorria tras posible reconciliación entre Onelia y Mario Irivarren: "Saben manejar bien el reality"

Desde hace unos días, Mario Irivarren y Onelia Molina estuvieron realizando un reto donde hubo coqueteos, y una posible reconciliación cuando fueron captados juntos pasando la noche. Ahora, Alejandra Baigorria salió a comentar sobre el supuesto amiste de los chicos realitys.

El programa de 'Amor y Fuego' estuvo entrevistando a Alejandra Baigorria por el lanzamiento de su nueva colección de ropa en colaboración con la marca Pitufos. Es así como la empresaria también fue consultada sobre la supuesta reconciliación de su amigo Mario Irivarren con Onelia Molina tras haberse separado hace tres meses.

La 'gringa de Gamarra' dejó en claro que ella nunca tuvo que ver con el fin de su romance, como fue acusada tras filtración de un video. Así mismo, dijo que hubiera sido mejor que ellos se habrían quedado callados si tenían chances de regresar y no hagan de su romance un reality.

"Para que vean que nosotros no tenemos nada que ver en la historia, sino no se contaría de esa manera. Al final, me culpan algo que... es mejor a veces no escupir al cielo, mejor te quedas calladito, si todavía se quieren y van a regresar, ya está. Aparte, creo que ellos ya saben manejar bien el reality, hemos visto, entonces ya está pues", expresó.