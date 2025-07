Israel Dreyfus 'cuadra' a Vania Bludau por críticas a Onelia Molina: "Bien colgada que estuvo de Mario"

Israel Dreyfus no se quedó callado y arremetió contra Vania Bludau por sus recientes comentarios sobre Onelia Molina. Recordemos que la influencer dijo que Onelia debería ir a terapia con su mamá, que es psicóloga, tras los rumores de reconciliación con Mario Irivarren.

Vania Bludau encendió las redes tras criticar duramente a Onelia Molina, luego de que se hablara sobre una posible reconciliación con Mario Irivarren. La influencer dijo que Onelia necesitaba terapia con su mamá, que es psicóloga. Pero no contaba con que Israel Dreyfus saldría a defenderla y con todo.

"Vania ha salido el fin de semana en sus redes y le ha mandado a la psicóloga de su mamá a Onelia" , comentó Janet Barboza en el programa " América Hoy" . Israel Dreyfus intervino: "A Vania yo le tengo mucho cariño, he trabajado muchísimos años con ella, pero siento que patinó ahí, patinó porque ha quedado mal en redes sociales y creo que la han funado" , dijo sin pelos en la lengua.

Pero la cosa no quedó ahí, porque cuando Janet le mencionó que Vania decía tener conversaciones con Mario, Israel soltó una bomba.

"Que los muestre entonces... Para qué jugar así, si tiene chats, que los muestre... Hay que ser consecuente con lo que uno dice, porque Vania en su momento dijo: 'Yo ni le hablo a ese'. Pero bien colgada que estuvo de él y en el matrimonio queriéndole hablar" , señaló, haciendo referencia a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Según Israel Dreyfus, en ese controversial evento él mismo vio que Vania Bludau se le acercó a Mario Irivarren.

Y para rematar, el ex chico reality pidió coherencia en las declaraciones de su excompañera por sus acciones en la boda.

"En el matrimonio yo vi a Vania conversando con Mario. Mario estaba en la barra, yo no lo percibí a Mario acercándose a ella. (¿Fue Vania quien se acercó a él en la barra?) Sí claro. Hay que ser consecuentes, no puedes ningunear a alguien con quien has tenido un acercamiento, sea del tipo que sea".