Israel Dreyfus revela que Mario Irivarren cerró ciclo con Vania Bludau en boda: "Yo los vi"

Una de las personas que también estuvo en la boda de Alejandra Baigorria fue Israel Dreyfus, que ha decidido hablar sobre el acercamiento que hubo entre Mario Irivarren y Vania Bludau en la fiesta. Así mismo, terminó revelando que la expareja habría cerrado ciclo.

Durante el evento de 'Celebrity Combat', Israel Dreyfus estuvo presente y estuvo respondiendo algunas preguntas de los medios. Es así como fue consultado sobre la polémica foto donde aparece Vania Bludau abrazando a Mario Irivarren, aunque responde que no fue testigo de ese momento, sí los vio en la barra de tragos juntos conversando.

"Yo los vi conversando y estaban ahí en la barra, estaba todo el mundo ahí, o sea, me parece raro que no hayan tocado el tema hasta que apareció la foto, pero no lo vi mal porque en una borrachera o juerga, puedes limar asperezas con una persona con la que hubo cierta polémica o temas tan delicados en su momento y listo", expresó.