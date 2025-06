Patricio Parodi se burla de exigencia de Flavia Laos en sueldo de hombres: "Llegó, pero 20 soles"

Patricio Parodi soltó una broma sobre su ex Flavia Laos, luego de que ella confesara que solo saldría con hombres que ganen mínimo 20 mil dólares al mes. El chico reality estuvo en un podcast junto a Mario Hart y Hugo García, donde no solo recordaron el exigente estándar de la influencer, sino que también se rieron del tema.

Patricio Parodi no se quedó callado al escuchar que su expareja, Flavia Laos, solo quiere salir con hombres que ganen mínimo 20 mil dólares al mes. El chico reality estuvo como invitado en el podcast "Al límite", junto a Mario Hart y Hugo García, y se vaciló con la tremenda exigencia de la influencer.

Pero lo que sorprendió a todos fue cuando recordaron que Flavia había dicho que sus pretendientes deben ganar más que ella, es decir, más de 20 mil dólares mensuales.

"Ella ha dicho cuánto le gusta que gane su pareja, tiene que ganar más de lo que ella gana (20K). Arriba, la puso muy arriba" , comentó Parodi. Mario Hart añadió: "70 lucas mensuales". Y Patricio bromeó: "¿Tú llegas? (Yo no sé si llego, no creo) Yo llego pero a 20 soles para el pollito a la brasa" , causando carcajadas entre los presentes.

La bomba la soltó Flavia Laos en un stream con el creador de contenido Zein. Ahí reveló que no saldría con alguien que no tenga estabilidad económica. Según ella, sus estándares son altos porque siempre se ha rodeado de personas exitosas.

"Para que yo diga que alguien pasa la prueba, debe ganar al mes mínimo $20,000", aseguró. Flavia también aclaró que no pregunta cuánto gana la gente, porque ya asume que ganan bien. "Los prospectos con los que he estado saliendo, conociendo fuera del país, son de buena posición económica. Entonces, no les pregunto '¿cuánto ganas?', porque sé que ganan muy bien", explicó.