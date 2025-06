Patricio Parodi regresó a EEG después de seis meses de ausencia: "Es distinto, ya no es lo de antes"

Patricio Parodi volvió a "Esto es Guerra" luego de medio año alejado de las cámaras, pero su regreso no fue tan alegre como todos esperaban. El chico reality sorprendió con declaraciones fuertes y una actitud distinta, dejando en claro que ya no todo es color de rosa en su carrera televisiva.

Patricio Parodi volvió a EEG

Katia Palma fue la encargada de presentarlo en vivo el regreso de Patricio Parodi a "Esto es Guerra". El chico reality no se mostró entusiasmado. A pesar de eso, reconoció que siente cariño por el programa.

"Está aquí. Patricio Parodi... después de seis meses. Patricio, te escuchamos", dijo la conductora. Sin mucha emoción, el competidor respondió: "No tengo nada preparado. Hasta ahora me sigo preguntando qué hago acá... Estoy contento de regresar al lugar que me abrió las puertas y me convirtió en lo que hoy soy. Hay muchas personas a las que quiero, y muchas que me defraudaron... pero no importa, la vida es un aprendizaje".

Estas palabras generaron sorpresa entre los conductores, y Renzo Schuller quiso saber más, Patricio se refirió a ellos como "puñaleros". Incluso durante la conversación, Katia comentó que esta temporada no sería nada fácil. Sin dudar, Patricio respondió con ironía.

"¿Te refieres a personas que no te llamaron en su momento?". Patricio fue directo: "Gente detrás de pantalla y en pantalla. No fueron leales, fueron puñaleros y me vale bastante". "(No creas que está fácil esto) Creo que no hemos estado viendo lo mismo, la verdad", dijo Patricio dejando notar que no comparte la misma visión sobre la competencia.

¿Está desanimado?

Esta actitud más seria y distante no pasó desapercibida. En "América Espectáculos", un reportero le preguntó sobre su estado de ánimo, ya que se le notaba apagado. Patricio aseguró que, aunque su ánimo es distinto, está comprometido con su participación.

"Sí, por cosas externas que pasaron. No sabía cómo reaccionar. Entré y dije: 'Ah, su madre, ¿qué hago?' (¿No estás seguro de lo que estás haciendo?) No, no, no. Sí, porque por algo he manejado hora y media para llegar, con mucho tráfico, obviamente venía en el camino pensando. No venía con algo en mente, algo que decir. Lo que me preguntaran, iba a contestar con honestidad", dijo.

Sobre ser capitán de la Nueva Generación, negó que sea un "premio consuelo". Como se sabe, Said Palao ganó la votación para liderar los Históricos.

"No, en lo absoluto. Antes de venir, siempre te pones en las hipótesis de si me daban a escoger, yo quería ir al otro lado si me daban la opción de ser capitán. (Has venido con otro ánimo) Para mí, esto ya es distinto, ya no es lo de antes. El año pasado cerré un capítulo bonito, fueron 11 años de EEG, del programa que me abrió las puertas, que conseguí todo lo que hoy en día puedo conseguir", cerró con una reflexión que dejó pensando a sus seguidores.

Patricio Parodi volvió a EEG, pero con el corazón dividido. Agradecido por su pasado, pero dolido por algunas traiciones, el 'Pato' promete darlo todo en competencia, aunque dejó claro que su relación con el programa ya no es la misma de antes.