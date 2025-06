Pablo Heredia reveló que se alejó de Flavia Laos tras beso con Patricio Parodi: "Ella tenía ganas de estar con él"

Pablo Heredia no se guardó nada en su paso por 'El valor de la verdad'. El actor argentino se sentó en el sillón rojo y sorprendió al contar pasajes íntimos de sus relaciones amorosas. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes de la noche llegó cuando reveló que su romance con Flavia Laos terminó debido a la presencia de Patricio Parodi.

Durante la entrevista, Pablo Heredia detalló que su relación con Flavia Laos fue especial, pero también breve. Aunque ambos se sintieron atraídos, el rumbo de la historia cambió cuando Patricio Parodi entró en escena.

"Yo empecé a sentir cosas por ella, creo que ella también, a su manera, me enganché. Flavia es una persona hermosa. Tal vez tuvimos miedo, las cosas no se dieron, no fueron para tanto. Ella tenía muchas ganas de estar con Patricio y lo logró", confesó.

El actor argentino explicó que Flavia enfrentaba una disyuntiva personal y que, poco a poco, comenzó a mostrarse más cercana a Parodi en distintos programas de televisión. Ante ese escenario, Heredia optó por dar un paso al costado.

Otro de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Pablo Heredia reveló que vivió un episodio inesperado con Flavia Laos: ambos se besaron mientras él estaba bajo los efectos del MDMA (éxtasis). Según el actor, el contexto emocional y el estado en el que se encontraban provocaron que los sentimientos se intensificaran.

Heredia también admitió que, tras ese episodio, empezó a fijarse aún más en Flavia, con quien compartía escenas en la telenovela 'Ven, baila quinceañera'.

"Yo debo admitir que como fue tan de golpe y tan de la nada, porque ella es una persona así, con una personalidad fuerte, que cuando quiere algo lo tiene, leonina, sí me había pegado la situación. Sí me enganché, sentí cosas. No era una mujer más, me planteé cosas. Sí hubo un vínculo", confesó.