Darinka Ramírez se burla de sus detractores con tremendo mensaje: "Si van a hablar mal de mí"

Darinka Ramírez saltó a la fama tras conocerse que tiene una hija con Jefferson Farfán. Sin embargo, la relación entre ambos se resquebrajó hace unas semanas, cuando la ahora influencer denunció al exfutbolista por presunta violencia psicológica.

Luego de denunciar a la 'Foquita' Farfán, Darinka empezó a presentarse en programas de televisión para contar su historia con el futbolista y cómo fue que quedó embarazada de la pequeña que ahora tienen en común.

Sin embargo, mientras algunos apoyan a la influencer, otros se han dedicado a lanzarle mensajes hirientes en redes sociales. Los internautas la han acusado de intentar aprovecharse de la fama de Jefferson Farfán para obtener un beneficio económico, aunque ella lo ha negado.

Es así que Darinka utilizó una vez más su cuenta de Instagram para enviar un mensaje que parece estar dirigido a todos aquellos que la critican. "¡Si van a hablar mal de mí, invítenme que yo les cuento más cosas!", expresó.

Cabe resaltar que desde hace unas semanas Darinka ha debutado como influencer en redes sociales y ha colaborado con varias marcas de teconología, estética y hasta terrnos. Además, fue cuestionada por hacer referencia al '10 de la calle' en sus publicidades.

Mensaje de Darinka

Darinka Ramírez se presentó en el programa 'La Noche Habla' para ampliar las revelaciones que hizo en 'El valor de la verdad' y, en medio de la conversación con los conductores, aseguró que nunca se aprovechó de la fama de Jefferson Farfán. La influencer argumentó muy bien su respuesta y fue respaldada por el polígrafo.

Durante la conversación con Tilsa, Ric y Tracy, conductores del programa, Darinka defendió su posición. Minutos después, pusieron al aire preguntas no reveladas en el programa que conduce Beto Ortiz. Una de ellas fue: "¿Te aprovechaste de la fama de Jefferson Farfán?".

La respuesta de la influencer fue "NO", y esto fue confirmado por el polígrafo. Enseguida, Darinka indicó que nunca tuvo la intención de verse involucrada en un escándalo mediático con el exfutbolista y que siempre se mantuvo al margen de todo.

"Desde que me enteré del embarazo. Yo creo que si una persona es aprovechada, lo hace desde un principio. Yo me he mantenido en silencio, a pesar de que hablaban cosas buenas y malas de mí. Y yo jamás salí. Recién salí a la luz cuando él hace su comunicado, dejándome mal como mamá", indicó.