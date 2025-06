'Peluchín' recuerda cuando Flavia Laos juraba que nunca besó a Pablo Heredia: "Lo negó tres veces"

Tras el anuncio de Pablo Heredia en 'EVDLV', Flavia Laos salió a confesar que sí tuvo una relación sentimental con el ex de su amiga Ale Fuller. Es así como el conductor Rodrigo González y Gigi Mitre recordaron cuando la actriz negó completamente haber tenido algún acercamiento al argentino.

El programa de 'Amor y Fuego', los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre decidieron recordar una entrevista que le realizaron a Flavia Laos, tras afirmar que sí estuvo con Pablo Heredia, tras negarlo por varios años. Es así como ahora, 'Peluchín' queda asombrado de cómo la actriz se habría creído su propia mentira y negaba con toda la tranquilidad.

"La negación serial que ha hecho durante este tiempo que no se le movía ningún músculo" , expresó Rodrigo González y Gigi agregó: "Vieron como la gente tiene esa capacidad de creerse esas mentiras "era un ex reciente, se llama códigos, valores".

Después, vieron la entrevista nuevamente donde recuerdan que Gigi Mitre le preguntó si se había besado con Pablo en algún momento, antes o después que terminó con Ale Fuller. Es así como Rodrigo comenta que ahora tuvo que reconocerlo porque se sintió acorralada por la emisión del programa de 'EVDLV'.

"(¿Nunca te has 'chapado' a Pablo Heredia?) No (¿Ni mucho después?) No (¿Ni mucho antes?) No", fueron las palabras de Ale y Rodrigo agregó: "Lo negó tres veces antes de que cante el gallo (...) A Flavia no le ha quedado de otra en vista de que estaba en la cuerda de reconocerlo. Al final la Fuster y tú tenían más en común de lo que parecía".