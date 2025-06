Tilsa Lozano confronta a Ric La Torre tras pregunta si la han 'gileado' hombres casados: "No me hagas una pregunta est***"

Una discusión al aire entre Tilsa Lozano y Ric La Torre se volvió viral en redes sociales tras encenderse la polémica en el programa 'La Noche Habla'. El debate inició con comentarios sobre el romance de Flavia Laos y Pablo Heredia, pero rápidamente tomó otro rumbo cuando el influencer le recordó a Tilsa su pasado con Juan Manuel Vargas, generando una reacción inesperada por parte de la exmodelo.

Durante la conversación, Ric La Torre criticó que Flavia Laos negara durante años su relación con Pablo Heredia, apuntando a la falta de responsabilidad afectiva. Tilsa Lozano fue más tajante y señaló que no se puede defender a quien rompe códigos entre amigas. Esto llevó al influencer a lanzar una pregunta directa que incomodó a su compañera:

Lo que parecía una conversación intensa pero controlada, escaló rápidamente cuando Ric, en tono curioso, preguntó: "¿Si el marido por ahí intenta gilear? ¿Te ha pasado?". Esta frase bastó para que Tilsa explotara. Visiblemente incómoda, contestó con dureza:

"Todo el mundo sabe que me ha pasado, no me hagas una pregunta estúpida. Pero yo ya no tengo 25 años. Que venga alguien y me floree, es una cosa.", dijo en clara alusión a su tema con el 'Loco Vargas' y agregó: A mí me han hecho todo, me han engañado, me han mentido, me han metido cuerno, todo. Pero que digas que no sabías y me baje a tu marido, esa valla no corre".