Tilsa Lozano confronta a Darinka recordando al 'Loco' Vargas: "Estuve en tu pellejo, pero él no te mintió"

En el último programa de 'La Noche Habla', Darinka Ramírez estuvo presente para seguir hablando lo que vivió con Jefferson Farfán. Entonces, Tilsa Lozano habría salido a favor de Jefferson Farfán al decirle que nunca le mintió, no como lo que ella sufrió con Juan Manuel Vargas.

Mientras que Darinka Ramírez contaba que Jefferson Farfán la ilusionó desde que se enteró de su embarazo, Tilsa Lozano afirmó que debió hacerlo ya que él le habría advertido. Así mismo, señaló que ella realmente fue engañada por Juan Manuel Vargas, quien le decía que la amaba.

"Yo no voy a defender a ninguna de las dos partes. Estoy a favor tuyo en un montón de cosas porque yo he estado en tu pellejo, he sido la mujer engañada múltiples veces... pero creo que él no te mintió, yo me ilusioné, a mí me engañaron, me dijeron que me amaban, que me querían, me comían el coco con algo... pero yo siento que en todo momento fue claro contigo y la ilusión vino de tu parte", expresó.