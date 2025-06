Karen Dejo explota contra Rosángela Espinoza tras acusación en 'EEG': "Ya me cansé de tus mentiras"

No es un secreto que Karen Dejo y Rosángela Espinoza no mantienen una buena relación en el programa de 'Esto es Guerra'. Ahora, ambas tuvieron un nuevo enfrentamiento donde la guerrera histórica estalló por la supuesta mentira de la influencer.

Durante el programa reality de 'EEG', Karen Dejo y Rosángela Espinoza participaron en un juego donde se tiran tortazos en la cara. La influencer hizo una acusación contra su compañera tras tirarle un tortazo, afirmando que le agarró muy fuerte que le habría incrustados sus uñas.

Es así como Dejo negó totalmente aquella acusación y estalló contra la Rosángela: "Hasta aquí con tus insultos, con tus mentiras, con tus aprovechamientos. Yo ya me cansé, no te rías. Si te hace una payasada decir esto y dejar mal a la persona, yo ya me cansé, de verdad. Di lo quieras, tus palabras para mí pierden credibilidad desde el momento que mientes, no me gustan las mentiras".

Aunque Rosángela trató de defenderse en vivo de que sintió que le agarraron fuerte, no fue apoyada por el conductor Renzo Schuller. Así mismo, se llegó al acuerdo que no se debe agarrar al otro participante durante este juego.

Después de aquel suceso, Rosángela Espinoza fue entrevistada por el programa de 'América Espectáculos' donde dio su descargo tras las declaraciones de Dejo acusándola de mentirosa y de supuestamente ofenderla con insultos. Afirmando que ella es muy sensible con su cuerpo y por ello, al sentir la fuerte mano de Karen Dejo, le dolió en aquel momento.

"A ella no le gusta nada, siempre trata de dejarme mal diciendo que la insulto, que le falto el respeto. En ningún momento le estoy diciendo algún adjetivo calificativo a lo mucho le he dicho 'bruja de 71' como ella me dijo 'chimultrufia'. Por esta parte del tortazo yo soy bien delicadita, tú me hace así y yo siento el doble o triple, soy bien sensible. Siento una manota porque tiene mano fuerte y me agarra así. Entonces siento esa presión y le he dicho que no me toque, así de simple y como siempre Renzo dice que estoy exagerando, yo he sentido fuerte su mano", expresó.