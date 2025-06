Rodrigo Cuba habla sobre la buena relación que tiene con Melissa Paredes: "Nunca me lo imaginé"

Como se recuerda, Rodrigo Cuba estuvo casado con Melissa Paredes hasta que todo terminó tras el ampay de la modelo con el bailarín Anthony Aranda. Tras un par de años después, ambos han formado una buena relación como padres de su pequeña hija.

Desde hace meses, Rodrigo Cuba ha estado mostrando en sus redes sociales la buena relación que ha formado con la madre de su hija mayor, Melissa Paredes. Es así como ahora, decidió contarlo todo en sus redes sociales al dejar una caja de preguntas abiertas.

"La relación con Melissa es súper buena, nunca me imaginé porque obviamente tuvimos muchas diferencias y a golpes aprendimos. Nos estamos llevando súper bien, tenemos una buena comunicación y lo principal es que la más beneficiada de todo esto es nuestra hija. Hemos entendido ambos como personas ya más maduras que tenemos que ser un equipo en pro a nuestra hija", expresó muy seguro el futbolista.

Así mismo, aconsejó que los padres tiene que llevarse bien y funcionar como un equipo, ya que son los pilares en el crecimiento y formación de su hija. Como se recuerda, la expareja de esposo pasaron por momentos muy tensos luego de que la modelo fue ampayada besándose con su entonces bailarín, que actualmente es su esposo. A pesar de todos los malos momentos, lograron llegan a una buena coordinación como padres.

Después, el 'Gato' Cuba también fue consultado sobre su relación con la madre de su última hija Ale Venturo. La pareja terminó su relación hace un par de meses y se habló de que hayan terminado no en muy buenos términos, desconociéndose las razones.

Primero, el futbolista solo atinó a responder la pregunta con una foto haciendo un gesto con su mano de 'bien'. Esto habría generado algunos comentarios de sus seguidores que momentos después, hizo un video afirmando que publicó solo una foto porque se sentía cansado, pero la relación que tienen ambos es buena.

"Está todo bien, solo que salgo con esa cara de cansado porque no hice mi siesta y la verdad me estoy muriendo de sueño, nada más, no se arañen por favor", expresó.