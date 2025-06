Tenchy Ugaz niega haber amenazado de muerte a Sara Manrique: "Que demuestre con pruebas"

Una fuerte disputa se ha desatado entre el exfutbolista Tenchy Ugaz y José Yovera, actual esposo de Sara Manrique, en medio de una grave investigación por presuntos tocamientos indebidos a la hija de la actriz. El caso, que ya está en manos del Ministerio Público, ha generado reacciones intensas, con ambas partes lanzándose acusaciones en televisión nacional.

En 'Magaly TV: La Firme', Tenchy Ugaz enfrentó públicamente las declaraciones de José Yovera, quien lo señaló como responsable de una campaña en su contra. El esposo de Manrique afirmó que Ugaz actuaba por resentimientos pasados, además de acusarlo de amenazar a Sara un día antes de su boda. Sin embargo, el exfutbolista rechazó rotundamente esas versiones.

"Jamás he hablado mal de una persona, nunca he hablado mal de su madre. Cuando se iba a casar, le dije que tenga cuidado por la denuncia pasada que él tenía"

Además, Yovera también afirmó que Sara Manrique fue amenazada por Ugaz un día antes de su boda. Esta acusación fue rechazada tajantemente.

"No lo conozco, una vez nomás le he visto. Él ha dicho que yo le he amenazado de muerte a Sara, tú crees que ella no habría puesto la denuncia. Él ha dejado entrever que soy una delincuente. Que lo demuestre con pruebas", indicó.