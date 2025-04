Tenchy Ugaz responde a carta notarial de Sara Manrique: "Salgo hablar porque mi hija me lo pidió"

Según dio a conocer Sara Manrique, habría mandado una carta notarial a Tenchy Ugaz por haber dado a conocer la denuncia de su hija hacia su pareja. Ante esto, el exfutbolista decidió responder en el programa de Magaly Medina.

Durante el programa de 'Magaly TV La Firme', el exfutbolista Tenchy Ugaz dio a conocer que recibió una carta notarial de parte de la madre de su hija, Sara Manrique. Esto a causa por temas pasados de su relación y por haber hecho público la denuncia de su hija contra la pareja de ella por presunto tocamientos indebidos.

Ante esto, la conductora de TV también aclaró que estos hechos sucedieron entre el 2021 y 2022, pero que Sara Manrique nunca puso una denuncia al respecto. Esto causó que su hija pidiera ayuda a su padre para poner la denuncia y después, que esto se hiciera público.

Durante la entrevista, Tenchy Ugaz afirma que tras la denuncia puesta en setiembre del 2024, su hija le pedía ayuda porque no se sentía segura y apoyada en el hogar donde vive con su madre, Sara Manrique. Así mismo, afirma que fue la menor de edad quien quería salir hablar a los medios, pero tras conversarlo, le pidió a su padre que salga a hacer la denuncia pública.

"Si yo salgo hablar porque es mi hija me lo pidió, yo como padre tengo que respaldar lo que me pide, la tengo que proteger y dar la cara. Si me voy preso por defender a mi hija lo voy hacer, porque más adelante no quiero que me diga 'papá te pedí apoyo y no hiciste nada', eso no me lo perdonaría", expresó.