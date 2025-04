Madre de Ivana Yturbe desata rumores de posible embarazo de la modelo con mensaje: "Te amo ahora por dos"

Ivana Yturbe celebró sus 29 años rodeada de su familia más cercana en la ciudad del Cusco. Sin embargo, no fue solo su cumpleaños lo que llamó la atención en redes sociales. Un mensaje publicado por su madre, Yvana Contreras, generó revuelo entre sus seguidores al insinuar que la modelo podría estar esperando un nuevo integrante en la familia.

El sábado 19 de abril, Ivana disfrutó de una reunión íntima junto a su esposo Beto Da Silva, su hija y su madre. La celebración transcurrió con un ambiente cálido y familiar, pero lo que no pasó desapercibido fue la dedicatoria que su madre compartió en Instagram.

Este detalle se suma a las declaraciones que Ivana y Beto ofrecieron en febrero de este año durante el programa Magaly TV, la firme, donde revelaron su deseo de tener otro bebé. La pareja expresó que su hija está emocionada con la idea de convertirse en hermana mayor.

Como se recuerda, la parejita Ivana Yturbe y Beto Da Silva iniciaron su relación hace muchos años y contrajeron matrimonio civil en febrero de 2021 en Trujillo. Esta ceremonia fue pequeña y muy íntima, donde solo asistieron amigos cercanos a la pareja y sus familiares.

Ahora, hace unos menes en una entrevista con Magaly Medina, la modelo expresó que uno de sus sueños es casarse a lo grande en una boda religiosa con su pareja Beto Da Silva. La joven expresó que una de las razones para casarse antes fue por su abuelita.

"Queremos casarnos, no pandemia, sino algo de verdad (pero ustedes se casaron) sí, pero fue algo chiquitito. Como todo el mundo se iba, era una época complicada y yo creo que nunca me iba a perdonar era que no esté mi abuela. Entonces dije no, 'mi abuela tiene que estar porque tiene que estar'", expresó.