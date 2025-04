Greissy Ortega afirma que Randol Pastor se hace cargo de sus hijos: "No necesita que sea sangre"

La pareja de Greissy Ortega y Randol Pastor sorprendieron al anunciar que se convertirían en padres muy pronto. Ahora, ambos se ha unido formando una gran familia, con tres hijos de parte de la joven y una hija de parte del modelo.

A través de una entrevista, la joven Greissy Ortega afirmó que el padre de sus tres hijos, Ítalo Villaseca, no le ha enviado dinero desde enero. Ante ello, revela que su nueva pareja Randol Pastor se ha hecho cargo de sus pequeños ayudándoles por amor y protección a la familia que acaban de formar.

"Cuando se enteró de mi embarazo empezó con las excusas para no enviarles dinero (Ítalo Villaseca). En enero solo mandó 200 dólares y luego nada, pero mis hijos no le van a mendigar. Felizmente, Dios me mandó un hombre que se puso los pantalones con ellos, no se necesita que sea sangre, porque el amor y protección que les da nos hace familia", expresó la joven.

A través de esa misma entrevista, Greissy Ortega comenta que está esperando que su divorcio con Ítalo Villaseca se llegue a concretar, para poder casarse con su nueva pareja Randol Pastor. Como se anunció hace unos meses, la pareja está esperando a su primer hijo juntos y anunciaron que contraerán matrimonio cuando salga los papeles de divorcio de la joven.

"Solo estoy esperando que salga ese bendito papel, no pudo ser de mutuo acuerdo. Por eso me tocó solicitarlo por medio de mis denuncias que le hice (a Ítalo Villaseca). Porque como todo lo que sale de boca del donador es solo mentiras, entonces si me quedo esperando al supuesto abogado, así como me dijo para ayudarme con la manutención de mis hijos, primero me muero acá", expresó para el diario El Trome.