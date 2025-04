Pamela López alistaría nuevo tema de reggaetón junto a Paul Michael: "Se viene cositas bonitas"

Durante en las últimas semanas, Pamela López ha sido captada al lado del joven cantante Paul Michael de 26 años. Al parecer, la nueva parejita estaría pronto a lanzar su nueva canción juntos y sería en el género del reggaetón.

A través de sus redes sociales, Pamela López y Paul Michael han demostrado sus continuas salidas a centros nocturnos y derrochan mucho amor. Ahora, la pareja estaría alistando sacar una nueva producción juntos, tras la salida del joven cantante de la Combinación de la Habana.

En un video publicado en su historia, Pamela López graba a su pareja cantando lo que sería su nuevo tema musical. Como se recuerda, el artista estuvo como cantante urbano antes de ingresar al grupo de salsa y ahora, se lanzaría como solista en el género de reggaetón.

Lo que llamó la atención es que en la grabación del tema no solo aparece el nombre de Paul Flores, sino el apodo que le puso este joven de 26 años a López, 'KittyPam'. Esto podría indicar que se trataría de una colaboración musical de ambos y que la nueva influencer podría lanzarse como cantante.

Lo que llamó la atención de los usuarios es la letra de esta canción que resalta los nombres de dos programas de espectáculos. Primero menciona al programa de Magaly Medina, y después, menciona el programa 'Amor y Fuego' conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Al parecer, después de haber aparecido en varios ampays en estos programas, decidieron sacarle provecho poniéndolos en su letra musical.

"Quién lo diría salimos en Magaly, ahora nos siguen como fugitivos, me robe tu corazón como un bandido. Deje que la gente hable mami, tu y yo no somos culpables como 'Amor y Fuego' nos prendemos, para nosotros es inolvidable. Es que tú tienes lo que a mí me gusta, sabes que conmigo la pasas bien y te gusta", dice la letra de la canción.