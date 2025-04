'Robotina' niega salir con 'sugar daddy' tras ampay en cena romántica: "No tan maduros"

Hace unos días, Magaly Medina compartió imágenes donde el empresario Carlos Calvo estaba cenando con Karelys Molina, más conocida como 'Robotina'. Tras ello, la jovencita salió a declarar y negar todo vínculo sentimental con el 'sugar daddy'.

A través de una entrevista con el diario El Trome, la popular 'Robotina' salió a hablar luego de que se difundieran imágenes de ella cenando con el empresario Carlos Calvo. Como se recuerda, el señor de 58 años de edad ganó su fama tras haber estado saliendo con la joven Maryjane Ramírez hace unos meses.

Ahora, volvió aparecer en televisión junto a Karelys Molina en una romántica cena, haciendo suponer que estarían conociéndose. Ante esto, la misma joven salió a responder y aclarar que solo asistió por una propuesta de trabajo.

"No estoy saliendo con el señor, solo fui a hablar de unos proyectos. Me habló para ser la imagen de su marca de jeans y perfume", expresó la joven. Luego, le preguntaron: "¿Te incomoda que den a entender que es tu 'sugar'?" y respondió: "La verdad que sí. Bueno, fuera verdad que tenga 'sugar', pero no tengo".