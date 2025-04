Said Palao ya tuvo despedida de soltero, pero no publicó nada: ¿Por qué?

¡La cuenta regresiva ya empezó! Alejandra Baigorria y Said Palao están a una semana y días de casarse y los detalles de su boda ya tienen a sus seguidores más que atentos. Pero esta vez, fue Said quien sorprendió al hablar de su despedida de soltero y de los planes que tiene junto a su futura esposa.

Said Palao defiende su privacidad a días de casarse con Ale Baigorria

Durante una entrevista con "América Hoy", el chico reality Said Palao fue consultado por la reciente despedida de soltera de Alejandra en Cartagena, Colombia. Entre risas, dijo estar feliz por lo bien que la pasó su pareja.

"La ha pasado con todas las personas con las que ha tenido que pasar. A mí me alegra que se haya divertido muchísimo", comentó Said, revelando que incluso Alejandra llevó una figura de cartón suya a la celebración. "Yo he estado en el avión hasta sentadito y todo. Tengo el don de la ubicuidad, estoy en todos lados", dijo en tono de broma.

Pero lo que más llamó la atención fue su respuesta sobre su propia despedida de soltero. El hermano de Austin Palao dejó claro que no le gusta mostrar todo en redes.

"Yo ya tuve despedida de soltero. Solo que a mí no me gusta estar publicando todo. Me molestan porque no publico nada, no hablo nada. Pero mi vida privada es mi vida privada", afirmó.

@ameg_pe 17.04.25 | Said Palao ya tuvo despedida de soltero y no publico nada. El chico reality revela por qué. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Además, resaltó que respeta que Alejandra Baigorria sea más abierta con su contenido, pero él prefiere otro estilo.

"Yo respeto también que Ale publique y haga lo que quiera con su contenido, con su forma de ser. Yo siempre la voy a dejar ser. Pero yo también tengo mi personalidad y a mí no me gusta estar divulgando absolutamente todo", agregó firme.

¿Viene el bebé?

Como era de esperarse, también se le preguntó por los planes de tener hijos. Said no lo descartó y dejó entrever que será muy pronto.

"Primero, disfrutar el momento, obviamente. Y tampoco creo que pase mucho tiempo para buscar el hijito. Hoy en principio es casarnos, pasarla bien y no en un futuro muy lejano... sino en un futuro ya", comentó. ¿Y si será niño o niña? Said respondió con ternura: "Mira, lo que Dios quiera. Hoy en día que nazca sanito. Yo de preferencia sí me gustaría que sea hombrecito, pero si es otra hijita, yo bendecido".

@ameg_pe 17.04.25 | Said Palao habla sobre tener un bebé con Alejandra Baigorria. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Todo listo para el gran día. La boda religiosa se celebrará este sábado 26 de abril en la iglesia San Pedro, ubicada en el Centro de Lima. Luego, los novios y sus invitados disfrutarán de la fiesta en el Fundo Casa Blanca, un lugar exclusivo que promete ser el escenario perfecto para el gran día de Ale y Said.

Sin duda, esta pareja está viviendo una de sus mejores etapas. Said Palao lo tiene claro: quiere proteger su vida personal, pero también construir una familia con Alejandra Baigorria. ¡Y el amor está más fuerte que nunca!