Gabriela Serpa deja entrever que Curwen la utilizó tras coqueteos en vivo: "A los días ya estaba con otra"

Gabriela Serpa rompió su silencio sobre el acercamiento que tuvo con Curwen. La modelo insinuó que el creador de contenido solo la habría usado para generar show, ya que muy rápido hizo pública su relación con otra joven.

En el programa digital "¿Ahora qué?", conducido por Carlos Vílchez, Gabriela Serpa habló sin filtros y aseguró que sintió que todo lo que pasó con Curwen fue parte de un espectáculo armado.

"Lo que pasa es que me invitaron a su pódcast porque él dijo que yo era su 'crush', entonces nada, yo fui de invitada, estuvimos ahí conversando, pero no pasó nada, no fluyó... Para mí ha sido show, porque a los días creo que ya estaba con otra chica. Yo creo que fue show", expresó.