Gabriela Serpa 'cuadra' Alfredo Benavides por no responder si tiene un interés en ella: "Le faltan agallas"

Desde hace muchos meses, se ha vinculado a Gabriela Serpa con el comediante Alfredo Benavides en una relación amorosa. Durante una transmisión en vivo, usuarios cuestionaron el interés entre ellos y la modelo 'cuadró' al hermano de JB.

Desde que Gabriela Serpa ingresó al programa de JB, han rumoreado de una supuesta relación amorosa entre la modelo con Alfredo Benavides. Ante ello, siempre se le han visto en coqueteos, pero también se han mandado indirectas, ya que el comediante nunca se declaró.

Durante varios programas, ellos han demostrado tener una cercanía, pero a la vez una forma de tratarse muy única. Incluso, Alfredo ha estado celando en varias ocasiones cuando un hombre se le acercaba o mandaba flores a la hermana de Claudia Serpa.

Hace unas horas, ambos se encontraban en una transmisión en vivo cuando usuarios preguntaron a Alfredo si ya era pareja amorosa de la modelo. Muchos usuarios cuestionaron que teniendo a una gran mujer a su lado, aún no se decida en expresarle sus sentimientos y formalizar. Ante ello, la modelo no dudo en 'chancarlo' en vivo.

"Habla, pues, no te quedes callado, te están preguntando si somos pareja", le dice Gabriela Serpa. En ese momento Alfredo le pregunta: "¿Somos pareja?" y ella respondió: "No, porque no me has dicho nada".