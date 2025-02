Greissy le responde a Milena Zárate tras acusarla de mala madre: "Ni sabe lo que es criar un bebé"

Greissy Ortega no se quedó callada y respondió con dureza a su hermana, Milena Zárate, luego de que esta la criticara por estar esperando un hijo de Randol Pastor, con quien tiene solo seis meses de relación. La colombiana dejó en claro que no le afectan los comentarios de su hermana.

Greissy arremete contra Milena Zárate

En una entrevista con el diario Trome, Greissy arremetió contra Milena, asegurando que no tiene autoridad para hablar de maternidad. "Ella ni sabe lo que es criar a un bebé porque siempre le hizo la nana o mi mamá (a su hija)", expresó la joven, dejando entrever su molestia.

Además, dejó en claro que no le importan las opiniones de su hermana y que sus palabras no tienen peso para ella. "Las palabras las tomo de quien vienen, así que primero tiene que morderse bien la lengua antes de querer hablar de mí", declaró, mostrando su fuerte carácter.

Las declaraciones de Greissy surgen luego de que Milena expresara su preocupación por la relación de su hermana con Randol Pastor. Según la cantante, es un error traer un hijo al mundo cuando la pareja aún no ha tenido suficiente tiempo para conocerse bien.

Hasta el momento, Milena Zárate no ha respondido a las declaraciones de Greissy. Sin embargo, el enfrentamiento entre las hermanas ha generado comentarios en redes sociales, donde los seguidores han tomado diferentes posturas sobre la polémica familiar.

¿Qué dijo Milena sobre Greissy?

Desde hace varios años, las hermanas llevan una complicada relación debido a problemas que tuvieron en el pasado. Aunque han intentado llevarse mejor en más de una oportunidad, no pasa mucho tiempo antes de que vuelvan a lanzarse acusaciones a través de redes sociales y medios de comunicación.

Esta vez, Milena Zárate utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de publicaciones que generaron polémica, ya que hablaban sobre la maternidad y el rol de las mujeres cuando se convierten en madres.

"Madre no es la que empuja, sino aquella que da buena educación a sus hijos. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de amor de madre hacia sus hijos. Ese nombre, 'madre', a usted le queda grande", dice el video que Milena compartió.

No obstante, no fue el único mensaje, ya que antes de eso también publicó el fragmento de una novela que parece estar dirigido a alguien en particular. "Entiéndelo por amor de Jesús, ya entiende, razona por amor de Dios", se escucha en el video.

De esta forma, el enfrentamiento entre Greissy Ortega y Milena Zárate sigue dando de qué hablar. Mientras Greissy defiende su embarazo, Milena insiste en su preocupación. Las redes sociales están divididas, y se espera que la cantante responda a las duras declaraciones de su hermana.