Yahaira sorprende con un avance de su nuevo tema propio: "Las mujeres también se equivocan"

La artista Yahaira Plasencia se encuentra avanzando como productora de sus propias canciones musicales y con temas inéditos. Este año parece que ha empezado con fuerza, porque compartió un video cantando un adelanto de su próximo sencillo y sus fans no esperan para escucharla completo. ¿Es en otro género?

A través de su cuenta de TikTok, Yahaira Plasencia compartió un video hace unas horas donde canta una canción desde su auto. Este nuevo sencillo musical sería un nuevo tema inédito de la artista y por lo que se escucha, podría tratarse en el género regional.

Antes que empiece a cantar la 'Patrona', se escucha la voz de un hombre, así que podría tratarse de una colaboración musical. La joven no ha dado más detalles, ni de cuando se estaría por lanzar. Te compartimos una parte de la canción que la salsera interpretó en el video y que sería un tema de desamor.

"Y ya sé, la cag*, pero las mujeres también se equivocan. Te juro mi amor que no fue por otra boca, mejor no se sabe que yo por ti estoy loca. Ya me estoy tomando acabando todas estas copas, tanto tomar para ver si aún me choca. Ayer me dormí con tu ropa para sentir que todavía me tocas, me escribes al DM y al ratito, lo borras. Ya me estoy tomando acabando todas estas copas para ver si el DJ nuestra canción hoy si la toca", canta Yahaira.