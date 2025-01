Leslie Shaw revela que su boda con 'El Prefe' se realizará en el extranjero y Perú ¿Se casa este 2025?

Como se recuerda, Leslie Shaw y el popular El Prefe se comprometieron hace un par de años, donde afirmaron que lo tomarán con calma los preparativos. La peruana ha estado muy ocupada con su trabajo y ahora, parece que ya estaría por organizar todo ¿Se casará este año?

En el programa de El Reventonazo de La Chola, Leslie Shaw estuvo como invitada contando un poco sobre su carrera musical en la cumbia y sobre su relación con su prometido El Prefe. La 'Barbie de la Cumbia' reveló que la celebración de su boda será en otros países y en Perú también.

"He estado de viaje con mi novio, claro que nos vamos a casar, claro que sí ¿Por qué no? (¿Acá o en Miami?) En todos lados, voy hacer fiesta en Cuba, Miami, acá... vámonos", expresó. "(Este 2025 tu planteamiento o recién vas a empezar) En verdad no hay apuro, pero sí ya vamos a organizarnos para hacer algo lindo", agregó.