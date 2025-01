Reconocido futbolista se casa con la sobrina de su exesposa y desata escándalo familiar: "La boda de Judas"

¡Escándalo! Un reconocido futbolista ha causado un gran revuelo al casarse con la sobrina de su exesposa. Este matrimonio ha generado fuertes reacciones dentro de su familia, con muchas personas sorprendidas y algunos sintiéndose traicionados. La ceremonia se llevó a cabo no pasó desapercibida para los seguidores de la pareja ni para la familia del jugador.

El futbolista brasileño Givanildo Vieira de Souza, conocido como Hulk, está en el ojo del huracán después de casarse con Camila Sousa, la sobrina de su exesposa Iran Angelo. Esta boda ha generado un escándalo dentro de su familia, especialmente porque Camila fue considerada como una hija por Iran.

Un matrimonio polémico. Hulk y Camila ya se habían casado civilmente en 2020, pero esta boda religiosa sorprendió a todos, especialmente por la conexión familiar entre los dos. Camila es la sobrina de Iran, con quien Hulk estuvo casado durante 12 años y tiene tres hijos. La relación entre Hulk y Camila comenzó poco después de la separación de Hulk con Iran en 2019, y desde entonces ha sido muy comentada.

Iran Angelo no tardó en expresar su dolor tras la boda de su exesposo con su sobrina. Iran compartió sus sentimientos y mencionó que la noticia de la boda la había dejado devastada emocionalmente.

"Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí", dijo Iran para el medio portugués "Record", visiblemente afectada.