Leslie Shaw feliz porque su novio 'El Prefe' se encuentra en Perú: "Por fin estamos juntos"

Leslie Shaw es una reconocida cantante de la música urbana que el año pasado decidió incursionar en la cumbia. La joven lleva más de un año viviendo en Perú y le ha resultado difícil mantener su relación a distancia con El Prefe, pero ahora están juntos otra vez.

A través de una entrevista, la artista Leslie Shaw reveló que su pareja El Prefe ya se encuentra en Perú. La 'Barbie de la Cumbia' contó que tras estar varios meses alejada de su pareja y estar continuamente viajando, ahora está feliz por tenerlo a su lado finalmente.

Como se recuerda, la artista dejó su hogar en Miami para volver al Perú y trabajar en producciones musicales en cumbia. Además, ha estado presentándose por todo el Perú y eso la ha mantenido en el país por más de un año.

"Él está súper lindo, hemos estado mucho tiempo lejos y no ha sido fácil la verdad, he estado viajando, viniendo y así, ya por fin estamos juntos, disfrutando. Todavía es el colágeno y está súper emocionado que me esté yendo bien en mi carrera", expresó la joven para América Espectáculos.