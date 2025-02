Greissy Ortega hace IMPORTANTE anuncio tras quedar embarazada por cuarta vez: "Cierro la fábrica"

Greissy Ortega se encuentra viviendo una de las etapas más felices de su vida, ya que recientemente anunció que está esperando su primer hijo junto a Randol Pastor. Sin embargo, también mencionó que este será el último, ya que tiene tres hijos con su pareja anterior y desea "cerrar la fábrica".

Greissy no quiere más hijos

La hermana de Milena Zárate organizó una conferencia de prensa para presentar la orquesta de cumbia de su novio y, a su vez, anunciar que tiene cuatro meses de gestación, lo que indica que se embarazó a solo dos meses de iniciar una relación con Randol.

"Ya tengo cuatro meses de embarazo y aún no sabemos el sexo del bebé. Hemos decidido no averiguarlo hasta que esté en mis brazos, que sea lo que Dios quiera", dijo Greissy al diario Expreso.

Recordemos que la vida de Greissy Ortega no ha sido nada fácil, ya que hace varios años tuvo un fuerte enfrentamiento con su hermana Milena Zárate y, hasta el día de hoy, no se han reconciliado en absoluto, pues cada cierto tiempo se envían dardos a través de redes sociales o programas de televisión.

Además, Ortega afirmó que tener hijos es todo un reto y se encuentra lista para afrontar la llegada de su cuarto bebé, aunque también reiteró que este sería el último.

"Criar a seis hijos no será fácil, especialmente con los obstáculos que hemos enfrentado, pero lo que realmente importa es nuestra felicidad y estar juntos", afirmó. Con determinación, Greissy concluyó: "Ahora sí, cierro la 'fábrica', definitivamente", concluyó Greissy.

Milena manda indirecta a Greissy

Milena Zárate utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de publicaciones que generaron polémica, ya que hablaban sobre la maternidad y el rol de las mujeres cuando se convierten en madres.

"Madre no es la que empuja, sino aquella que da buena educación a sus hijos. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de amor de madre hacia sus hijos. Ese nombre, 'madre', a usted le queda grande", dice el video que Milena compartió.

No obstante, no fue el único mensaje, ya que antes de eso también publicó el fragmento de una novela que parece estar dirigido a alguien en particular. "Entiéndelo por amor de Jesús, ya entiende, razona por amor de Dios", se escucha en el video.

Es así que, Greissy Ortega vive una etapa de felicidad con su embarazo, aunque dejó en claro que será el último. La relación con su hermana Milena sigue tensa, pero está enfocada en su familia y en afrontar el reto de criar a sus cuatro hijos.