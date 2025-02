Milena Zárate tras el anuncio de embarazo de Greissy Ortega: "La palabra madre te queda grande"

Milena Zárate rompió su silencio luego de que su hermana Greissy Ortega anunciara que está esperando su cuarto hijo, esta vez junto a su novio Randol Pastor. La colombiana compartió una serie de videos en redes sociales que estarían dirigidos a Greissy.

La reacción de Milena tras el embarazo de Greissy

Desde hace varios años, las hermanas llevan una complicada relación debido a problemas que tuvieron en el pasado. Aunque han intentado llevarse mejor en más de una oportunidad, no pasa mucho tiempo antes de que vuelvan a lanzarse acusaciones a través de redes sociales y medios de comunicación.

Esta vez, Milena Zárate utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de publicaciones que generaron polémica, ya que hablaban sobre la maternidad y el rol de las mujeres cuando se convierten en madres.

"Madre no es la que empuja, sino aquella que da buena educación a sus hijos. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de amor de madre hacia sus hijos. Ese nombre, 'madre', a usted le queda grande", dice el video que Milena compartió.

Milena Zárate sobre el embarazo de Greissy Ortega pic.twitter.com/FQr9pL3eBG — Luis Vasquez (@lumivacu) February 12, 2025

No obstante, no fue el único mensaje, ya que antes de eso también publicó el fragmento de una novela que parece estar dirigido a alguien en particular. "Entiéndelo por amor de Jesús, ya entiende, razona por amor de Dios", se escucha en el video.

Magaly se pelea con Greissy EN VIVO

Greissy Ortega reveló que actualmente ya tiene cuatro meses de embarazo, que sería su cuarto hijo y el tercero de Randol Pastor. Ante ello, Magaly Medina cuestionó que no estuvieran tomando precauciones para evitar embarazarse, ya que iniciaron su relación hace cinco meses solamente.

Magaly comenta: "Uno no los tiene para tener abandonados, es para encargarse de manera emocional y económica de ellos (...) Todo lo que has pasado, traer un cuarto niño, uno se pone a pensar, estabilización económica".

Ante ello, Greissy sale aclarar que sus hijos no están pasando por una mala vida y que nunca los ha abandonado. Incluso, la joven afirmó que se siente capacitada de cuidar a este nuevo hijo que espera con Randol.

"Mis hijos no están pasando mala vida gracias a mi. La verdad me siento capacitada para criar a un bebé (...) yo nunca le he pedido nada a nadie, me caminado por mi crianza, nunca los dejé, nunca los abandoné, jamás. Siempre los cargaba, cruce con ellos Estados Unidos", expresó defendiéndose.

Finalmente, Magaly Medina afirmó no tener paciencia para seguir discutiendo con ambos, ya que según observa Greissy Ortega estaría repitiendo patrones con Randol Pastor. Incluso, afirmó que la joven no estaría aprendiendo de las malas experiencias que ha pasado con su expareja y estuvo pidiendo ayuda en su programa hace unos años.