¡Fue en Brasil! Ana Paula Consorte revela cómo Paolo Guerrero le pidió matrimonio

La relación amorosa entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero han pasado por altas y bajas en los últimos meses. Ahora, parece que todo estaría bien ya que la bailarina reveló que el futbolista le pidió matrimonio cuando estuvieron en Brasil.

Durante el programa de 'Mande quine mande', Ana Paula Consorte llegó al set de tv para participar en un segmento por San Valentín el pasado viernes 14 de febrero. Fue entonces que cuando conversó con María Pía Copello, terminó revelando que está comprometida con su pareja Paolo Guerrero.

La madre de los dos últimos hijos del jugador peruano contó que el 'Depredador' le propuso matrimonio en el estacionamiento de un centro comercial cuando se encontraban en Brasil. Al parecer, esta pedida de mano fue cuando la brasileña se regresó a su país natal a inicios de este año y el pelotero fue un par de días para luego regresar con ellos.

"Paolo me pidió (la mano) en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos con mis hijos y me dice: 'ya, entonces ahora'. Y le dije: 'entonces de rodillas'. Lo hizo pero le dije: 'Aquí no se puede' y él me dijo: 'Yo ya pedí'. Es su forma, fue en Brasil", reveló la modelo en el programa.