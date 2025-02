Jonathan Maicelo responde a modelo brasileña que lo acusa de agresivo: "Tendrá que demostrarlo"

El boxeador Jonathan Maicelo vuelve a estar en el centro de la polémica tras un altercado ocurrido en Miraflores junto a quien sería su nueva saliente, la cubana Patty Rumbaut, y la modelo brasileña Wigna Eribegu, con quienes ya había sido vinculado recientemente. Maicelo regresó al lugar donde ocurrieron los hechos para recoger las pertenencias de su pareja, pero la discusión continuó y tomó un giro inesperado.

En imágenes difundidas por el programa Magaly TV: La Firme, se reveló el momento en el que Jonathan Maicelo llegó al departamento de Wigna Eribegu acompañado por Patty Rumbaut. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el fuerte intercambio de palabras entre el boxeador y la modelo brasileña.

"No te acerques a mí. Tú puedes ser agresivo con otras mujeres, conmigo no, conmigo no vas a ser agresivo, payaso", expresó Wigna Eribegu, enfrentando al deportista. Maicelo respondió de inmediato: "Nunca he sido agresivo contigo".