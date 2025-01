Jossmery Toledo desmiente a Neutro sobre polémico viaje: "Quieres show, te voy a dar tu show"

Jossmery Toledo, conocida influencer y modelo, rompió su silencio y desmintió las acusaciones del streamer Neutro sobre su comportamiento durante su reciente viaje a Colombia. La controversia surgió cuando Neutro reveló detalles de su viaje juntos, en los que afirmó que Jossmery tuvo algunas exigencias costosas. En una entrevista exclusiva en "Amor y Fuego", la exchica reality aclaró su versión de los hechos.

Según Neutro, Jossmery habría mostrado incomodidad al hospedarse en un Airbnb en lugar de en una casa lujosa como esperaba, además de hacer una curiosa solicitud de un trago extremadamente caro. Sin embargo, Jossmery negó que haya sido así y explicó que el viaje fue parte de una colaboración profesional.

"La invitación fue para generar contenido juntos. Él me dijo: 'te voy a pagar todo, te voy a pagar el hotel' porque al final era un programa de él y él genera ingresos con eso" , relató Toledo para "Amor y Fuego".

Uno de los momentos que más revuelo causó fue cuando Neutro comentó sobre un trago de 4,000 soles que supuestamente Jossmery o su amiga pidieron. La influencer aclaró que esto fue solo una broma de su amiga y no una exigencia de ella.

"La que quería el trago era mi amiga y lo dijo de broma. Supuestamente, él se la daba de 'platudo', pero mi amiga lo dijo por molestar. Él se sorprendió, pero no fue algo que yo pedí" , aclaró Jossmery, restando importancia al incidente.

Jossmery también expresó su molestia por cómo Neutro manejó el tema durante una entrevista. Incluso reveló que le advirtió sobre sus palabras.

"Cuando él estaba dando la entrevista, yo le dije: 'ten cuidado con lo que hablas'. Pero como creo que le gusta la pantalla, le dije: '¡Quieres show! Te voy a dar tu show'" , comentó Toledo, dejando claro que no estaba feliz con las declaraciones de Neutro.

Un viaje con expectativas no cumplidas. Además, la modelo explicó que en el viaje a Colombia no todo salió como esperaban.

"Yo sentía que él no quería gastar porque me dijo: 'yo con tu amiga te voy a hospedar en un hotel' y al final se fue a un Airbnb" , explicó Jossmery.

Según ella, esto no fue lo que esperaba, ya que creía que Neutro, quien tiene un gran número de seguidores en sus plataformas, podría ofrecer una experiencia diferente.

Exclusividad y su relación con Neutro. Jossmery también tocó el tema de la exclusividad, especialmente al referirse al comportamiento de Neutro.

"Él en sus streams se las da de 'gilerito' y como que está con una y con otra. Sabes que a mí no me gusta este tema", confesó, destacando que si alguien la invita, espera un trato exclusivo. "Si me invita a mí, tiene que haber exclusividad, creo yo", afirmó con firmeza.