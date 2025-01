'Neutro' revela las costosas peticiones de Jossmery Toledo en viaje: "Tiene su lado especial, no la vuelvo a llevar"

El streamer peruano Arturo Fernández, conocido como 'Neutro' estuvo en la entrevista en 'Punto Muerto', donde reveló el mal momento que pasó cuando llevó a Jossmery Toledo de viaje. Además, contó las exigencias altamente costosas que pedía todo el momento.

A través del programa de streaming 'Punto Muerto', el popular 'Neutro' cuenta que conoció a Jossmery Toledo en un bar de Barranco. Afirma que fue ella quien se acercó a preguntarle quién era, ya que algunos fans le pedían foto. Después de ello, coordinaron para trabajar juntos y así beneficiarse ambos.

Es así como ambos coordinaron en ir de viaje a Colombia, todo cambió desde que llegaron al hotel. La expolicía pidió ser llevada a otro lugar, ya que no le gustaba el hotel que habían separado y las otras exigencias que pidió en el lugar para ella sola, como un yate.

"Al llegar se transformó en la tomba. Me dijo: '¿Airbnb? ¿Perdón?'. Yo le expliqué que no era una casa, sino un hotel de doble habitación. La lleve a un lugar bonito. En el segundo día, nos íbamos a ir a una isla privada porque ella me había pedido un hotel ahí. También me pidió un yate para ella sola y yo se lo di para que no j*da", cuenta.