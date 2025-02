¡Increíble! Ex chica dorada y modelo brasileña se enfrentan por Jonathan Maicelo: "Te lo regalo"

El boxeador Jonathan Maicelo vuelve a ser noticia tras un altercado ocurrido en Miraflores, donde dos mujeres extranjeras protagonizaron una fuerte discusión. Según testigos, la disputa involucró a Patty Rumbaut, de origen cubano, y Wigna Eribegu, de nacionalidad brasileña, quienes habrían tenido un vínculo sentimental con Maicelo.

El programa "Magaly TV: La Firme" reveló imágenes del enfrentamiento ocurrido en un departamento de Miraflores, donde Maicelo se encontraba con ambas mujeres. Las cámaras del programa acudieron al lugar para conocer la versión de los implicados, registrando una tensa discusión que por momentos estuvo a punto de volverse física.

Wigna Eribegu expresó su molestia al señalar que la cubana no contribuía con los gastos y que su permanencia en la vivienda le resultaba incómoda. La situación escaló cuando la brasileña reclamó por el estacionamiento de un vehículo frente a su vivienda.

"Viene a mi casa, no ayuda en nada ella. Por no tener problemas con los vecinos, le pido que retire el carro, pero se queda horas ahí con Maicelo en el cuarto. Haciendo qué, no sé", declaró la brasileña.