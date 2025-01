Onelia Molina se pronuncia tras no ser invitada a la boda de Ale Baigorria y Said Palao: ¿Qué dijo?

Ximena Dávila, conductora de "Espectáculos de Verano", reveló en su programa detalles exclusivos sobre la polémica entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina, pareja de Mario Irrivarren. Según Ximena, Onelia expresó su desconcierto tras enterarse de que no será invitada a la boda de Alejandra y Said Palao.

¿Qué piensa Onelia sobre el tema?

La odontóloga confesó a Ximena que desconoce el motivo por el cual Alejandra no la quiere en su matrimonio. "Ella me dijo que no tenía ni idea por qué Alejandra no la quería", comentó la presentadora. Además, Onelia compartió que, en algún momento, intentó acercarse a la empresaria sin éxito.

Pese a que Said Palao invitó a Mario Irrivarren a la ceremonia, Alejandra dejó claro que no desea que su amigo asista acompañado de Onelia. Esta situación generó un malestar evidente en la odontóloga, quien manifestó sus condiciones para asistir al evento.

Según lo expresado por Ximena Dávila, Onelia estaría dispuesta a asistir a la boda siempre y cuando tenga una conversación previa con Alejandra. "Si hay una conversación, ella podría ir, pero si no, no va", afirmó la conductora, citando las palabras de Onelia.

Además, Onelia especuló que, de no darse esta charla, Mario también optaría por no asistir al matrimonio de su amigo Said. Este desenlace deja en suspenso la presencia de ambos en la esperada celebración.

Alejandra le envió carta notarial a Onelia

Alejandra Baigorria fue entrevistada por el programa de 'Amor y Fuego' donde confesó que en el tiempo que estuvo en 'Esto es Guerra' le mandó su carta notarial a Onelia Molina por asegurar que la empresaria la habría lastimado a propósito en una de las competencias.

Como se sabe ambas competidoras se llevaban pésimo debido a los continuos enfrentamientos que tenían en el programa en los diferentes desafíos, al parecer la empresaria ya estaba cansada de tener problemas con la pareja de Mario Irivarren.

La empresaria Alejandra Baigorria confesó que los enfrentamientos que tenía con Onelia Molina llegaron a mayores cuando decidió enviarle una carta notarial por las afirmaciones que venía haciendo en sus redes sociales.

Según la exchica reality la actual pareja de Mario Irivarren la acusó de haberle roto el dedo en una de las competencias del programa lo que ella aseguró ser totalmente falso ya que si ella se golpeó fue producto de la misma adrenalina del momento.

Es así que, hubo una rencilla entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina, lo cual ha puesto en peligro que la odontóloga sea invitada a la boda de la 'Rubia de Gamarra' y Said Palao.