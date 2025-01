¿Alejandra Baigorria trasmitirá su boda con Said Palao por TV?: "Hay gente que quiere vivirlo"

Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentra terminando a pocos meses de llevar a cabo su matrimonio. En esta ocasión, estuvieron presentes en un programa donde revelaron varios detalles de su boda.

En el programa de 'Estás en Todas', llegaron los artistas Alejandra Baigorria y Said Palao para contar sobre su matrimonio. La boda de esta pareja se ha convertido en le centro de atención en los últimos meses, aunque aún no han revelado la fecha exacta deslizaron que podría ser entre los meses abril, mayo o junio.

La pareja contó que le faltan terminar muchos detalles, pero que las cosas que tiene que separarse con anticipación, ya están. No quisieron dar muchos detalles de su matrimonio, pero revelaron si están dispuestos a que se transmita por TV como la boda de Natalie Vértiz con Yaco Eskenazi.

El primero en responder fue Said Palao, ya que afirmó que no quería una boda por TV y aunque Alejandra Baigorria estaba pensando en aquella posibilidad, contaron una mejor idea para que todos puedan verlo ya que sus seguidores le pide.

"No quiere ningún canal, perfecto no pasa nada. En mi comunidad me han visto sufrir todo el proceso de encontrar a la persona ideal, al amor de mi vida con quien me voy a casar. Entonces, la gente, las señoras se ponen a llorar y me dicen 'por favor, yo quiero ver tu boda'. Hay gente que de verdad quiere vivirlo porque vivió conmigo tantas cosas", expresó.