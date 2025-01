Alejandra Baigorria está cansada de que Guty Carrera siga hablando de ella: "A él no le conviene"

Alejandra Baigorria reaccionó molesta ante las declaraciones de su expareja Guty Carrera, quien negó haber ejercido violencia psicológica en su contra y afirmó desearle lo mejor en su próximo matrimonio con Said Palao. La empresaria mostró su descontento en una entrevista reciente, dejando claro que está cansada de ser mencionada por el modelo.

La 'Rubia de Gamarra' destacó que el 'Potro' suele recurrir a hablar de sus exparejas cada vez que aparece en medios peruanos, lo que considera una estrategia para mantenerse relevante en la televisión. La empresaria lamentó que el modelo no enfoque su atención en proyectos personales o profesionales que podrían contribuir positivamente a su imagen.

" Estoy cansada porque cada vez que viene no hay otro tema del que pueda hablar. No sé, ¿no tiene un negocio, un emprendimiento, alguna novela o algo en lo que esté trabajando? Siempre tiene que hablar de Melissa, de mí o de otra de sus ex", dijo Alejandra a América Espectáculos.

La incomodidad de Baigorria ha llegado a un punto donde asegura sentir lástima por Guty Carrera. Según ella, las constantes menciones solo reflejan su interés por figurar en el ámbito mediático. Además, expresó que él debería asumir responsabilidad por sus acciones y reconocer sus errores del pasado.

"Yo no sé por qué me menciona, ya me da pena, está hundido. Me desea el bien, pero sé que el fondo de su corazón me detesta. Él debería pedirme perdón, yo ya lo perdoné, pero que reconozca", agregó.