Alejandra Baigorria asegura que no invitará a Onelia Molina a su boda con Said Palao: ¿Y Mario Irivarren?

Alejandra Baigorria confirma que Onelia Molina no será invitada a su boda con Said Palao. Durante una entrevista para "Espectáculos de Verano", la empresaria comentó que, a pesar de la amistad que comparte con Mario Irivarren, su amigo de muchos años, y su cercanía con Said Palao, la pareja de Mario, Onelia Molina, no será invitada a su boda.

Alejandra Baigorria no invitará a Onelia Molina a su boda con Said

Alejandra Baigorria ha dejado claro que no invitará a Onelia Molina a su boda con Said Palao, pero sí a Mario Irivarren, su amigo de muchos años. En una reciente entrevista para "Espectáculos de Verano", la empresaria reveló detalles sobre la situación complicada que atraviesa, ya que, aunque Mario es su amigo y el de Said, no tiene la mejor relación con Onelia, su pareja.

La ex chica reality comentó que el dilema principal es la relación con Onelia, ya que todos saben que no se lleva muy bien con ella.

"La única cosa complicada es porque obviamente Mario es mi amigo, es amigo de Said y está con Onelia, la cual todo el mundo sabe que yo no congenio con ella. Ese creo que sería el único dilema", explicó Alejandra.

Esta revelación deja claro que la invitación a Onelia no está en sus planes, aunque Mario, como su amigo, sí recibirá la invitación a la boda.

¿Mario solo o acompañado? A pesar de que Alejandra desea que Mario sea parte de su día especial, ella reconoce que su amigo podría no asistir si no puede ir con su pareja.

"Sería un Mario más pareja o un Mario solo, ¿no?... Seguramente no iría, pero uno cumple con invitarlo", dijo la empresaria.

Alejandra se muestra comprensiva con la situación, ya que sabe que Mario podría no estar dispuesto a asistir sin Onelia. Además, Alejandra dejó claro que no tiene intenciones de invitar a personas a su boda que no le deseen lo mejor.

"Tú no invitas a alguien a tu boda que va a ir con una energía que de repente no te va a desear lo mejor o no sé. Siento que es complicado", comentó, dejando claro que su boda será un evento exclusivo para quienes realmente aporten buena energía y deseen lo mejor para ella.

La importancia de la armonía en su boda

La empresaria está decidida a que su boda con Said Palao sea un evento especial y en un ambiente armonioso. Por eso, explicó que ha sido muy cuidadosa al momento de invitar a sus amigos y seres queridos.

En cuanto a Mario, Alejandra expresó: "¿Te molestarías el día de tu boda, si ves a Onelia con Mario?" y respondió: "Sí, yo creo que sí, pero yo creo que él sabe, no, él va a saber si le pone más pareja o no. Voy a enviar bien especificado".

Alejandra dejó claro que su decisión no busca crear conflictos, sino más bien garantizar que su día especial sea para compartir con personas que realmente le deseen lo mejor. A pesar de que la situación podría generar algunos malentendidos, la empresaria se siente tranquila con su postura y espera que todos comprendan su decisión.

En el futuro matrimonio, se sabrá si Mario Irivarren asistirá a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao solo o acompañado, pero lo que es seguro es que la empresaria tiene claro cómo quiere que sea su gran día.