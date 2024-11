Vasco Madueño dispuesto a llevar el apellido de su padre Guillermo Dávila: "Es lo correcto"

Vasco Madueño y su papá Guillermo Dávila, tras años de tensiones y una relación distante, han logrado acercarse gracias a un gesto significativo del cantante venezolano. En una reciente entrevista, Vasco habló sobre la evolución de su relación con su padre y sorprendió al revelar que estaría dispuesto a llevar el apellido de Dávila, tras el apoyo que este le ha dado en la lucha contra el cáncer de su madre.

Vasco Madueño y su padre, Guillermo Dávila, finalmente dejaron atrás años de distanciamiento. La reconciliación entre ambos llegó en un momento muy especial, cuando Guillermo apoyó a su hijo en la organización de un gran concierto benéfico para recaudar fondos para el tratamiento de su madre, Jessica Madueño, quien está luchando contra el cáncer.

La reconciliación que sorprendió a todos. Hace unos años, Vasco Madueño se distanció de su padre por diversas razones, calificando a Guillermo de "tóxico y manipulador". Sin embargo, el reciente apoyo de Guillermo para ayudar a recaudar dinero para la salud de su madre ha cambiado completamente la visión que Vasco tenía sobre él.

Este gesto de apoyo fue el principio de una nueva etapa en su relación. Vasco, quien en el pasado se mostró reacio a llevar el apellido de Dávila, ahora está considerando esa posibilidad.

"Mira, ¿por qué no? Realmente yo diría que sí. Ahora mi mente está enfocada en la presentación, pero más adelante creo que sí. Es todo un trámite, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana... Considero que es lo correcto y está bien. Ya el tiempo lo dirá, pero yo digo que sí" , comentó Vasco en Infobae .

La reconciliación no solo se ve en las palabras, sino también en los gestos. Vasco confesó que, después de mucho tiempo, ya se siente cómodo llamando "papá" a Guillermo Dávila.

A pesar de lo difícil que fue para Vasco Madueño, él reconoce que este proceso de perdonar a su padre ha sido liberador.

"Hoy me he liberado de un gran peso que estaba cargando en mi espalda. No hablo de rencores, es como una tormenta que sacude un barco, uno siempre queda un poco mareado por la sacudida. Pero uno tiene que buscar la forma de estabilizarse para apreciar la la calma. Yo estoy en esa etapa", explicó Vasco, demostrando que ya no guarda rencor y que está dispuesto a seguir adelante.