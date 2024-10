Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, se retira de la música para cuidar a su madre enferma de cáncer

Vasco Madueño, hijo del famoso cantante Guillermo Dávila, está atravesando un momento muy complicado en su vida. Su madre, Jessica Madueño, ha estado luchando contra el cáncer desde hace cinco años, y ante esta dura situación, el joven decidió dejar su carrera musical para ayudar con los gastos de su familia.

En un reciente informe del programa "Magaly TV La Firme", Jessica compartió su difícil situación. Ella contó que el cáncer que padece ha avanzado y se ha vuelto más agresivo.

"A mí me diagnosticaron el cáncer hace cinco años, ha estado lento y últimamente se puso más agresivo a pesar de que me estuve cuidando" , declaró Jessica.

Además, mencionó que había intentado tratamientos alternativos, como el muérdago, pero tuvo que dejarlos debido a su alto costo.

"No pude hacerme los tratamientos que me debía hacer. Intenté con el muérdago pero estuve dos meses nada más porque es carísimo" , lamentó.

Ante la gravedad de la enfermedad, Vasco y su madre tomaron la difícil decisión de abandonar Lamas y mudarse a Lima, buscando mejores opciones de tratamiento. El joven ha dejado de lado sus sueños como cantante para concentrarse en cuidar a su madre y ahora trabaja en una cafetería en Surquillo para poder ayudar con los gastos.

La situación ha sido tan dura que Jessica ha llegado a pesar solo 33 kilos. "Estoy en 33 kilos y medio, me han dicho que tengo que hacer dieta completa para subir de peso, si no no me pueden hacer ningún tratamiento", aseguró.