Julián Zucchi revela su rencor hacia Magaly tras entrevista a Yiddá Eslava: "La mujer que más daño me hizo"

Julián Zucchi se sinceró en una reciente entrevista, expresando sus sentimientos tras las duras críticas que ha recibido por parte de Magaly Medina en su programa "Magaly TV: La Firme" desde que terminó su relación con Yiddá Eslava y comenzó su romance con su exreportera, Priscila Mateo.

Recordemos que Priscila renunció debido a las burlas y malos tratos que, según ella reveló, habría sufrido por parte de sus compañeros de trabajo a causa de su relación con el argentino. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El actor argentino Julián Zucchi comenzó su relación con Priscila Mateo, exreportera de Magaly Medina, y luego de que Yiddá Eslava revelara que su ruptura fue causada por una infidelidad de Zucchi, Magaly se ha convertido en una de sus principales detractoras.

🔴 #Espectáculos || El argentino Julián Zucchi no se guardó nada en una reciente entrevista con Giancarlo Granda, el actor expresó abiertamente su molestia hacia Magaly Medina. ¿Qué opinas? 🤨🤯 Créditos: MagalyTVLaFirme . . . #JuliánZucchi #MagalyMedina #entrevista #MagalyTVLaFirme #espectáculos #fyp #viral

En ese sentido, la conductora lo señala por no admitir que falló en su relación con la madre de sus hijos. Además, Zucchi fue acusado por la esposa de Alfredo Zambrano de influir en la decisión de Priscila Mateo de renunciar a "Magaly TV: La Firme" debido a las duras críticas de sus colegas y de la misma Medina.

Frente a estas acusaciones, el actor y director no se quedó en silencio, resumiendo su sentir hacia Magaly en una sola palabra: odio, debido al daño que, según él, ha causado tanto a él como a sus dos hijos.

"La odio, me hizo mucho daño, me dañó mucho y mintió y aseguró cosas muy fuertes. Decir manipulador a una persona es muy fuerte, sobre todo teniendo dos hijos chiquitos. Tengo la psicóloga de mis hijos, todo el tiempo, le ando preguntando como puedo blindar a mis hijos, como hago para que mis hijos no sufran", dijo.