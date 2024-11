Magaly contra Mayra Goñi por dejar proceso de residencia en EE.UU. y volver al Perú: "¿Quién la extraña?"

La actriz Mayra Goñi volvió al Perú para quedarse para seguir trabajando en las próximas telenovelas y retomar su carrera musical, dejando su proceso de residencia en Estados Unidos. Ante ello, Magaly Medina se fue con todo hacía la influencer y piensa que su carrera musical internacional no despegó, por eso volvió.

¿Por qué Mayra Goñi abandonó su residencia?

En una entrevista para América Espectáculos, la joven actriz afirmó que se quedará en Perú y renunció al proceso de su residencia en Estados Unidos. Mayra Goñi expresó que había iniciado los papeles ni bien llegó a tierras gringas y que había costeado todo el proceso, pero volvió a su país natal porque extrañaba a su familia y quería retomar su carrera musical.

"Estaba esperando el proceso y se estaba demorando mucho, yo estaba desesperada por regresar porque quería retomar mi música y carrera de actriz, pero allá no se me permitía. Ya había soltado mi dinerito, En un momento se me acabó el paro que tenía para entrar y salir del país, tengo que esperar dentro de Estados Unidos hasta que lleguen los papeles ¿Cuándo será eso? Me desesperé", expresó.

¡Magaly no le cree!

Magaly Medina fue muy crítica con la artista, ya que expresó que muchos peruanos que residen de ilegales en Estados Unidos dejan de ver a sus familias para sacar su residencia. Incluso, que durante esos años, trabajan en lo que puedan para mantenerse allá y sus familias.

"Pero ella dice 'ay no, ya me cansé de esperar porque yo necesitaba retomar mi carrera en Lima' Cómo si acá alguien la extrañara como cantante ¿Tiene una carrera como cantante acá? no", expresó.

Además, la conductora de Tv expresó que la actriz es contradictoria porque cuando le cuestionaban cómo se mantenía viviendo en Estados Unidos, respondía que estaba trabajando en su carrera musical. Incluso, añadió que averiguaron dónde se hospedaba en Miami, era una zona cara.

"Nos enseñó una tarjeta donde entraba y comía gratis a todos lados, si yo tengo una tarjeta así yo me quedo a vivir allá. No le veíamos en ningún tipo de presentaciones allá, eso es lo raro, lo extraño. Acá no tienes ninguna carrera musical, se supone que la estabas haciendo en Estados Unidos. No nos engañes tampoco. Lo que pasa es que te fue re mal allá, no conseguía nada", añadió.

Finalmente, Magaly Medina dejó la pregunta abierta de cómo la actriz Mayra Goñi se estuvo manteniendo en Estados Unidos, sin pagar nada y sin trabajar en el país extranjero. Hasta el momento la influencer no ha dado una respuesta a la conductora de TV por sus críticas.