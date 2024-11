Gigi Mitre desliza el motivo de la pelea entre Ana Siucho y Grasse Becerra ¿Edison Flores tiene algo que ver?

Un nuevo escándalo sacude las redes sociales peruanas, esta vez protagonizado por Ana Siucho y Grasse Becerra. La disputa, que comenzó en Instagram, ha captado la atención de los seguidores y ha dejado entrever un trasfondo relacionado con Edison Flores, esposo de Ana Siucho. Gigi Mitre, conocida por sus comentarios incisivos, ha revelado detalles que podrían explicar el origen de este enfrentamiento.

La controversia se desató cuando Grasse Becerra insinuó que el trabajo de Ana Siucho en Estados Unidos no sería del todo legal, lo que provocó la furia de la esposa de Edison Flores. Este cruce de palabras no solo se limitó a comentarios públicos, sino que también se extendió a mensajes privados, donde ambas se dijeron de todo. La situación ha escalado rápidamente, generando un gran revuelo en las plataformas digitales. Te contamos todos los detalles aquí.

El programa 'Amor y Fuego' reveló conversaciones controversiales entre Ana Siucho y Grasse Becerra, quienes, a pesar de no haber tenido interacciones previas, protagonizaron una intensa disputa. Siucho acusó a Becerra de atacarla sin justificación, mientras que la rubia respondió señalando que la otra tenía 'aires de grandeza' y que su único logro era estar casada con Edison Flores.

La situación tomó por sorpresa a Rodrigo González y Gigi Mitre, ya que, además del revuelo generado por el caso de Chibolín, Ana Siucho ha mantenido un perfil discreto a lo largo de su carrera, evitando cualquier tipo de controversia.

Además, se suma a la situación las apariciones de 'Orejitas' en diversas fiestas, comportándose como un soltero, mientras su esposa y sus dos hijas permanecen en Estados Unidos, donde buscan garantizar su seguridad. Gigi considera que esta situación podría ser un indicativo negativo sobre la relación entre Edison y Ana. La comentarista citó varios ejemplos de esposas de futbolistas que suelen hacerse visibles en momentos de crisis marital, sugiriendo que la exposición pública podría reflejar problemas en sus matrimonios.

Ana Siucho, quien se encuentra en Estados Unidos, ha sido objeto de elogios por su destacado desempeño. Sin embargo, Grasse Becerra no dudó en criticarla con dureza, manifestando su descontento por la aparente indiferencia de Siucho hacia la controversia relacionada con el caso Chibolín. Becerra también cuestionó la naturaleza del trabajo que realiza Siucho, sugiriendo que este le reporta ingresos significativos y acusándola de estar "ocultándose" tras su éxito.

"Jajajaja en serio que pena que seas de esas mujeres que ataca a otras. La verdad no te conozco ni sé quién eres, pero acá la que empieza este show de 5 minutos es otra al opinar sin saber. Y encima ahora te la quieres dar de buena persona?? Sé feliz y si tanto dices que no te importa lo que haga entonces deja de meterte en mi vida sin andar opinando lo que no sabes", expresó.