¡No la suelta! Grasse Becerra le responde a Ana Siucho tras enfrentamiento en redes sociales

Ana Siucho y Grasse Becerra se enfrascaron en un acalorado intercambio en las redes sociales, tras las acusaciones de la rubia hacia la esposa de Edison Flores, a quien señaló de 'tirar la piedra y esconder la mano' en relación al caso de Andrés Hurtado y sus hermanos. Becerra insinuó, además, que la labor de Siucho en Estados Unidos podría no ser del todo legal.

En respuesta a estas afirmaciones, la exmodelo no tardó en defenderse y lanzó nuevos ataques contra Siucho en medio de esta controversia. Durante una entrevista con Instarándula, Becerra ofreció su perspectiva sobre el conflicto, reiterando que la intención de Siucho era simplemente buscar notoriedad.

"Me dijo que era algo como ignorante y atrevida, luego me puso aprende a escribir mi nombre.(...) No se lo permito a nadie que vengan a quererme ver por sobre el hombro o que me traten menos porque de repente gana 3 soles más que yo", se la logra escuchar en un inicio.