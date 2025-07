¡La bajaron del tren! Olenka Zimmermann es desautorizada por Avanza País tras anunciar candidatura al Congreso

¡Tremendo roche! Olenka Zimmermann sorprendió a todos al anunciar que se lanzaría al Congreso por Avanza País. Pero tremenda sorpresa se llevó cuando el propio partido la desmintió públicamente. ¡Le quitaron la silla y el piso!

Olenka Zimmermann anunció muy feliz que postularía al Congreso por el Callao con el partido Avanza País. Sin embargo, la misma agrupación política rápidamente salió con todo a desmentirla. ¡Le apagaron la ilusión en seco!

Pero desde el partido le pusieron un alto. En un comunicado público, Avanza País dejó bien claro que ella no tiene aval ni respaldo alguno. El documento oficial fue contundente.

Comunicado oficial de Avanza País sobre presunta candidatura de Olenka Zimmermann.

Además, aclararon que todavía no hay lista de candidatos ni posiciones definidas para las elecciones del 2026.

Según el partido, cualquier coordinación oficial debe hacerse únicamente con el Coordinador Regional del Callao, Paul Gabriel García Oviedo.

Como era de esperarse, Magaly Medina no se quedó callada y aprovechó la polémica para soltar lo suyo con ese estilo picante que la caracteriza.

¿El motivo del rechazo? Magaly también cuestionó si el partido recién se enteró del contenido de Olenka en su cuenta de OnlyFans, donde ofrece material "calentón".

"No me digan que los encargados de coordinar las candidaturas no sabían. ¿En qué país viven?", preguntó irónicamente. Y agregó que hay que revisar bien a los candidatos: "De repente no tienen un coordinador regional que busque las candidaturas, el currículum, el nivel intelectual, el nivel de conocimiento político y del país, sino que hacen casting así como productores de televisión. Y no precisamente ven qué es lo que has estudiado", criticó.