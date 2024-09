Olenka Zimmermann no volverá a la actuación tras mala experiencia con Salvador del Solar: "Imb..."

¡No se guarda nada! Olenka Zimmermann, exconductora y modelo peruana, ha dejado en claro que no piensa volver a la actuación. En una reciente entrevista, la también empresaria confesó que su experiencia en el mundo actoral no fue la mejor, mencionando su descontento con el ambiente lleno de egos y, en particular, con el actor y exministro Salvador del Solar.

El mal recuerdo de Salvador del Solar

Olenka Zimmermann, conocida exconductora de televisión y modelo, no tiene intenciones de regresar al mundo de la actuación. En una reciente entrevista, la figura pública reveló que su experiencia en este ámbito, especialmente durante su trabajo en la novela "Lluvia de arena", junto a Salvador del Solar, no fue de su agrado.

"Protagonicé una novela con el imb*cil que después cerró el Congreso, Salvador del Solar, y ya qué te puedo decir. Es un mundo que está infectado de personas que a mí moralmente me sacan ronchas", comentó sin tapujos, haciendo referencia a la carrera política de Del Solar y a la mala impresión que le dejó en lo personal.

Egos y ambiente tóxico. La exconductora de "Al Sexto Día" también reveló que lo que más le incomoda de la actuación es el ambiente lleno de egos. Según Olenka, convivir con algunos actores es complicado debido a sus comportamientos y actitudes.

"Entre 20 actores, puedo aguantarte a dos o tres, el resto son absolutamente casi insoportables por su ego, sus mañas y sus engreimientos", confesó Olenka para La República, dejando claro que no está dispuesta a soportar ese tipo de actitudes.

Zimmermann, quien ha sido una figura pública desde los años 90, señaló que aunque la actuación le permitió ganar un buen dinero, el mal ambiente fue suficiente para alejarla de ese mundo.

"La actuación me gustó porque me pagaban un sueldazo, pero la dinámica de trabajo no me gustó. Es demasiado esclavo y hay demasiados sesgos", añadió, confirmando que su retorno a la actuación no es algo que contemple.

De la televisión a OnlyFans

Lejos de los sets de grabación, Olenka Zimmermann ha encontrado una nueva plataforma para seguir vigente: OnlyFans. La modelo y presentadora explicó que su incursión en esta red no es algo que la incomode, ya que siempre ha trabajado como modelo y realizado desnudos artísticos.

"Lo del OnlyFans es simplemente una producción más en estos tiempos cibernéticos, en vez de hacerlo impreso en revistas o calendarios, ahora se hace online", explicó.

Zimmermann destacó que la principal diferencia entre su trabajo anterior y su actividad en OnlyFans es la posibilidad de interactuar directamente con sus seguidores.

"Es casi lo mismo que he hecho toda mi vida, solo que ahora es online, el trato con el fan es directo", mencionó.

Así, Olenka Zimmermann deja claro que, aunque sigue activa en otras facetas, no tiene ningún interés en regresar a la actuación, especialmente después de su experiencia con Salvador del Solar.