Leslie Shaw y Chechito se divierten juntos y sus fans se emocionan: "Serían linda pareja"

Leslie Shaw es una reconocida artista de la música urbana a nivel internacional, que últimamente ha venido trabajando con artistas peruanos. Hace poco, se ha visto que la gringa ha formado una bella amistad con el popular Chechito. Se han vuelto muy cercanos que algunos fans creen que nacerá algo más que una amistad.

La joven cantante Leslie Shaw ha llegado al Perú hace unos meses para preparar nuevas producciones musicales con varios artistas y se han convertido en un éxito. Actualmente, ha sido denominada como la 'Barbie de la Cumbia' por sus temas. Hace un tiempo, la gringa conoció al popular Chechito que ha ganado fama desde hace un año y medio.

Sergio Romero o 'Chechito' ha formado su propia orquesta musical a sus 19 años y desde entonces, viene trabajando con mucha más fuerza para sus fans. Por medio de las redes sociales, Leslie Shaw anunció que se viene un tema con el cantante de chicha y muy pronto se daría a conocer.

En los últimos días, ambos artistas se han estado juntando en eventos y almuerzos. Al parecer, estarían avanzando con la producción de su nuevo tema juntos, pero también se le han visto muy cercanos. En los videos que se comparte en sus redes sociales, se divierten juntos y los fans han visto que tienen cierta química.

Leslie Shaw publicó un video donde realizan un trend del paso del canguro donde ambos se ríen y se divierten mucho. Muchos usuarios creen que Chechito haría una buena pareja con la gringa.

"No sé que tienen, pero me gusta este junte", "Esa parejita, lindos", "Leslie llévalo al cielo por nosotras", "Serían bonita pareja", "Los dos son reguapos ¡hay niveles!", "¿Son novios?", "Awww que bonito, hacen bonita pareja", "Hacen linda pareja, se les ve juntos más seguido, algo se está cocinando", "Hermosa gringa no andes ilusionando al chamaco jejeje", "Se ven bien juntos", "Primera vez que lo veo sonriente a Chechito", fueron algunos de los comentarios.