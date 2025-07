¡Nueva voz! Los 5 de Oro anunció al cantante Arnold Alcántara como parte de su delantera musical

Dentro de la cumbia peruana, Los 5 de Oro se han posicionado como una de las agrupaciones más sondas y bailables que han conquistado el corazón de miles de peruanos. Ahora, han sumado a sus filas al querido cantante Arnold Alcántara.

Arnold Alcántara es el nuevo vocalista

Por medio de sus redes sociales, Los 5 de Oro anunciaron finalmente a su nuevo integrante con una publicación. El cantante que se suma a sus filas es Arnold Alcántara que formó parte de Orquesta Candela y ahora, se une a la familia de la cumbia dorada.

"Arnold Alcántara es la NUEVA VOZ de Los 5 de Oro. Prepárate para una era llena de cumbia poderosa, sentimiento y mucho sabor. ¡La familia crece y la fiesta recién comienza!", expresaron la agrupación en sus redes.

Así mismo, el cantante utilizó sus redes sociales para agradecer la bienvenida de los fanáticos y la oportunidad que le brinda el grupo de cumbia. Además, revela que ya viene preparando nuevas novedades en esta nueva etapa musical de su carrera.

"Como ya lo sabrán formo parte oficial de Los 5 de Oro. Estoy muy feliz y agradecido por esta oportunidad que me brinda esta gran casa musical por confiar en mi talento y la lindo público que me ha recibido de manera excepcional con sus comentarios, me gustas y me encantan. Muy agradecido e invitarlos a seguir recorriendo esta aventura, en una nueva etapa de mi vida en esta casa musical de Los 5 de Oro. Se vienen novedades así que no se lo pierdan", expresó en su Instagram.

Más de Los 5 de Oro

Con una trayectoria que abarca muchos años, Los 5 de Oro se han ganado un lugar especial en el corazón de los peruanos. Su habilidad para fusionar ritmos tradicionales de la cumbia con interpretaciones frescas les ha permitido mantenerse relevantes en la música, además de contar con una delantera muy talentosa.

Entre los éxitos más sonados del grupo se encuentran "Pa' Que Me Invitan", "La Caballita", "No Sufriré Por Nadie", "Mix Los 5 de Oro", "Mix Calientitas" y "Ya Supérame". Cada nueva producción no solo mantiene a los fans contentos, sino que también atrae a nuevos seguidores.

Ahora, el grupo de cumbia acaba de anunciar a Arnold Alcántara como parte de su familia musical. El joven cantante viene preparando los próximos temas que se vienen con los chicos de Los 5 de Oro.