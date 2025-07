¡Ya es tendencia en redes! Río Band presentó su nueva canción "Las Chelitas" en Habla Kausa

Dentro de la cumbia peruana, Río Band es una de las más queridas y sonadas para gozar al máximo en cada evento. En esta ocasión, Otoniel Ríos y Antonella Moretti llegaron para presentar su más reciente tema en Habla Kausa.

Hoy en el programa de Habla Kausa, Río Band llegó con mucha emoción para presentar su más reciente sencillo musical "Las Chelitas". Esta canción fue compuesta por la vocalista Antonella Moretti y el videoclip de la canción fue lanzada hace unos días en YouTube.

Por ello, la pareja de cantantes llegaron a la radio para cantar en vivo su nuevo tema e invitar a los oyentes a realizar el trend de la canción en TikTok. Así mismo, contaron que "Las Chelitas" ya se encuentra en tendencia.

Además, revelaron que varios artistas del medio ya se vienen sumando al trend de la canción y se han vuelto virales en TikTok. Por ello, mostraron en vivo cómo se realiza el baile de su nuevo tema que viene encantando a todos.

Mientras conversaban sobre la nueva canción y la letra tan divertida que es, los locutores le preguntaron si también bebían su chelita. Ante ello, quedaron sorprendidos al saber que Otoniel Ríos no bebe por este motivo especial que involucra su trabajo profesional.

"Otoniel no toma, yo te puedo recibir un poquito", dice Antonella, y Otoniel agrega: "Aunque no lo creas porque es difícil de creer, te puedo tomar un vasito, pero llegar al punto de perder la consciencia, no. Hoy en día no lo hago" de joven sí, per "Lo que pasa es que cuando tomas bebidas muy heladas como la cerveza, hay que cuidar las cuerdas vocales. Este es mi trabajo así que hay que cuidar".