Yiddá Eslava sobre acusaciones a Julián Zucchi de manipular a Priscila Mateo: "Uno madura o involuciona"

El romance entre Julián Zucchi y Priscila Mateo sigue generando polémica, especialmente tras la renuncia de Priscila a su puesto en "Magaly TV La Firme". Muchos han señalado a Zucchi como el responsable de esta decisión, lo que ha generado críticas, principalmente de Magaly Medina. Frente a todo esto, Yiddá Eslava, ex pareja de Zucchi y madre de sus hijos, decidió hablar sobre el tema.

Tras la renuncia de Priscila Mateo, saliente de Julián Zucchi, a su trabajo en "Magaly TV La Firme", se ha especulado que Zucchi tuvo influencia en su decisión. Esto generó una lluvia de críticas, especialmente por parte de Magaly Medina, quien lo tildó de manipulador. Ante esta situación, Yiddá Eslava fue consultada sobre las acusaciones de que Julián Zucchi estaría manipulando a Priscila Mateo.

Con firmeza, la actriz y ex chica reality respondió: "Yo creo que una persona es totalmente distinta cuando está en una y otra relación. Yo puedo decir que mi relación es así pero ella dice en la mía no es así. La gente madura, mejora o involuciona. Por eso mantengo mi raya. Costó mucho sacarse el barro".

Con estas palabras, Yiddá Eslava dejó claro que cada relación es diferente y que las personas pueden cambiar según las circunstancias. Por otro lado, dejó claro que se mantiene al margen de la relación de Zucchi y Mateo. Al ser cuestionada sobre los sentimientos de Julián hacia Priscila, Yiddá prefirió no opinar sobre ese tema.

"Yo no hablo nada de eso y prefiero no averiguar. Tengo bastantes cosas que resolver, show, trabajo, estoy con mi chico. Tengo cosas más importantes que estar en chismerías", señaló. Así, dejó claro que no está interesada en involucrarse en los rumores sobre su ex pareja.